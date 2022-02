Presidente ucraniano Volodímir Zelenski publica video: “hemos resistido y estamos repeliendo con éxito los ataques enemigos”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró hoy que las Fuerzas Armadas del país han hecho “descarrilar” el plan de ataque ruso para la capital, Kiev, contra la que Rusia empleó “todo” para asaltarla, como combatientes, saboteadores y tropas aerotransportadas.

“Puedo comenzar con las buenas noticias: hemos resistido y estamos repeliendo con éxito los ataques enemigos. La lucha continúa en muchas ciudades y regiones de nuestro país. Kiev y las ciudades clave alrededor de la capital están controladas por nuestro Ejército“, señaló en una nueva alocución a la nación difundida por la Oficina de la Presidencia.

“Los ocupantes querían bloquear el centro del país y poner marionetas (prorrusas) aquí, como en Donetsk. Hemos hecho descarrilar su idea, no obtuvieron ninguna ventaja sobre nosotros“, añadió.

“La verdadera batalla por Kiev continuó. El enemigo usó todo contra nosotros: combatientes, saboteadores, tropas de desembarco. Los invasores golpearon áreas residenciales, tratando de eliminar las instalaciones de energía. Sus tácticas son muy viles”, afirmó.

Al menos 35 personas resultaron heridas la pasada madrugada en Kiev, incluyendo dos niños, según el balance de toda la ciudad hecha por su alcalde, Vitali Klistchko, quien informó también de que un misil ruso impactó contra un edificio de apartamentos en el oeste de la urbe.

Asimismo, negó la presencia de tropas regulares rusas en la ciudad tras una noche de intensos combates e intentos del Ejército ruso de controlar la capital de Ucrania.

Zelenski recalcó en su discurso que los combates siguen en muchas partes del país -como en Sumy (noreste), Járkov (este) o Chernígov (norte)- e instó a todos los ucranianos a regresar a Ucrania y defender su país.

En el Donbás, según la Administración Estatal de la región de Lugansk, el Ejército ha perdido el control de Stanitsia Luganska, Krymske y Markivka, según la agencia UNIAN.

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró además hoy que las Fuerzas Armadas rusas han establecido el control total sobre la ciudad de Melitopol, cerca del mar de Azov.

“Los militares rusos están tomando todas las medidas para garantizar la seguridad de los civiles y excluir las provocaciones de los servicios especiales y nacionalistas ucranianos”, indicó en un comunicado.

VIDEO: A defiant Ukrainian President Volodymyr Zelensky vows to stay and fight the Russian invaders.

"I am here. We will not lay down any weapons. We will defend our state, because our weapons are our truth," he declares pic.twitter.com/Sg6oF0KXyY

— AFP News Agency (@AFP) February 26, 2022