La increíble historia de Joe Chahayed, el inmigrante sirio que llegó a EE.UU. y se convirtió en millonario graciasa la lotería Powerball

Tras años de esfuerzo, Chahayed logró comenzar su propia empresa al instalar una gasolinera llamada Joe’s Service Center en Altadena, una pequeña comunidad en Los Ángeles, California.

Sin embargo, luego de más de 40 años viviendo en Estados Unidos, la vida de Joe Chahayed y su familia dio un giro inesperado al recibir un millonario premio.

Chahayed fue recompensado con US$1 millón por vender en su negocio el boleto ganador de la más reciente edición de la lotería Powerball, la cual estableció un récord Guinness al otorgar un premio de US$2.040 millones.

El pasado 9 de noviembre, Joe Chahayed llegó a su negocio y, para su sorpresa, un funcionario de la Lotería de California lo estaba esperando para informarle que su local había vendido el boleto ganador del Powerball.

Asimismo, le indicó que recibiría una bono de Powerball por US$1 millón al haber vendido el billete del histórico premio de este concurso en EE.UU.

Joe Chahayed who sold the winning ticket in the $2.04 billion Powerball drawing at his Altadena Mobil station, says he had a feeling there was going to be a winner among his customers. Video by @deanmusgrove for @PasStarNews @SoCalNewsGroup https://t.co/Mggu1oXG1X pic.twitter.com/DoFiAxzCyN

— Steven Rosenberg (@passthejoe) November 8, 2022