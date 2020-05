¿Por qué retuvo la Policía a periodista afrodescendiente mientras cubría disturbios en Minneapolis?

Omar Jimenez, periodista latino afroestadounidense de CNN, quien fue retenido por la Policía durante las protestas en Minneapolis, dijo en un tuit que un reportero blanco que también estaba cubriendo en terreno los disturbios no fue arrestado.

La cadena publicó imágenes del corresponsal Omar Jimenez hablando tranquilamente con los policías, quienes portaban bastones y cascos antidisturbios, antes de ser esposado y detenido junto a su equipo.

“¿Le importaría decirme por qué estoy arrestado, señor?”, Se escucha decir al reportero. “¿Por qué estoy arrestado, señor?”, repite.

Ante la pregunta, no se escuchó ninguna respuesta.

CNN dijo que un productor y un camarógrafo que trabajaban con Jimenez también fueron arrestados, aunque fueron liberados más tarde.

La Policía arrestó en la madrugada del viernes al equipo de CNN mientras transmitía en vivo desde la ciudad estadounidense de Minneapolis sobre disturbios desatados por la muerte de un hombre de color a manos de las fuerzas del orden local.

Antes de la detención, mientras la policía del estado de Minnesota rodeaba a Jimenez en medio de un despacho televisivo, el periodista habló con los oficiales para decirles que quería cooperar.

Jimenez volvió al aire más tarde, después de que la policía lo liberara. Y CNN dijo que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, se disculpó con la cadena, que antes había emitido un comunicado condenando el comportamiento policial.

Los periodistas cubrían la tercera noche consecutiva de disturbios provocados por la muerte de George Floyd, ocurrida el lunes poco después de ser arrestado bajo sospecha de usar un billete falsificado.

Un video realizado por un transeúnte muestra a un oficial arrodillado sobre el cuello de Floyd, mientras el hombre permanece inmovilizado en el suelo. En un momento, se escucha al detenido decir que no puede respirar antes de perder el sentido.

CNN dijo en un tuit que el otro periodista blanco, Josh Campbell, aceptó que había recibido un “mejor trato”.

CNN reporter Omar Jimenez, who is black and Latino, and his team were arrested by officers early this morning in Minneapolis. Not far away, CNN journalist Josh Campbell, who is white, says he was “treated much differently.” https://t.co/XjuSxDOhsm pic.twitter.com/PIE7pYAbKo

— CNN International (@cnni) May 29, 2020