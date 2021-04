“Por favor, vuelve”: La historia de una camarera que atendió a Adam Sandler y lo reconoció demasiado tarde

Una camarera de Estados Unidos publicó un video el lunes 26 de abril en TikTok y contó la experiencia de haber atendido al actor y comediante Adam Richard Sandler, sin haberlo reconocido.

Dayanna Rodas, la camarera, trabaja en una franquicia internacional de restaurantes que atiende a clientes en EE. UU. y debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus, el local cuenta con los protocolos de seguridad.

Rodas comentó que, durante una de las jornadas laborales el establecimiento estaba saturado. Sin embargo, todos los comensales recibieron la instrucción de hacer la fila correspondiente y esperar su turno para poder ser atendidos.

Algunas personas que asistieron sin reserva tuvieron que esperar como mínimo 30 minutos y durante ellos se encontraba Adam Sandler y Rodas dijo que no lo reconoció. “No me di cuenta de que era él y le dije que tenía que esperar 30 minutos. Por supuesto que se marchó porque no iba a esperar tanto”, escribió Rodas en el video que publicó en TikTok. “Por favor, vuelve”, agregó.

El video provocó varias reacciones y algunos usuarios dijeron que no tiene nada que ver que fuera famoso para ser atendido de forma especial. Incluso algunos, aplaudieron la reacción de Adam Sandler e indicaron que su actitud fue la de cualquier ser humano que entiende las reglas y no reaccionó como otros que usan su popularidad para obtener beneficios.