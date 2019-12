Policía peruana sería sancionada por realizar reto viral de Tik Tok

Jossmery Toledo Coronel es una Suboficial de Tercera muy popular en Instagram, al menos con sus más de 215 mil seguidores cautiva con sus constantes publicaciones.

Pero el más reciente reto viral de Tik Tok la ha puesto en problemas y podría ser sancionada por presumir el uniforme de la Policía Nacional de Perú y luego un vestido corto con escote.

Las autoridades decidieron abrir un proceso disciplinario en contra de Toledo, quien también es abogada y señaló que “gente envidiosa” quiere hacerle daño.

“Lamentablemente nuestros enemigos, de los policías, es otro policía. No entiendo porque la gente es tan envidiosa, no quieren que uno se supere, sacan cada comentario. Lo único que les puedo decir es que siempre me verán con la misma sonrisa de siempre, nunca me dejaré vencer por gente que les quiere hacer daño”, escribió Toledo en Instagram.

Este es el video de la polémica:

La suboficial se convirtió en tendencia nacional y su popularidad en redes sociales ha subido, aunque ahora debe enfrentar el proceso de sanción.

Jossmery Enith Toledo Coronel ingresó a la Policía Nacional del Perú a temprana edad y pertenece al frente de batalla de la Dirección de Lavado de Activos de la PNP.

Actualmente, con 27 años, se recibió como abogada por la Universidad César Vallejo (UCV), carrera que estudió a la par de su pertenencia a la policía, en donde desarrollo su talento frente a las cámaras al ser la conductora de algunas ediciones del micro-noticiero de la PNP.

Otra de sus pasiones es el gimnasio donde se mantiene en forma mediante rutinas de ejercicios que publica en Instagram. Su figura es envidiable, a tal punto que sus seguidores la llenan de piropos. Sus contorneadas curvas le favoreció para dedicarse también al modelaje.