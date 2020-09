Pide disculpas el edil de Valencia que simuló hablar en inglés mientras le doblaban

El concejal de Innovación de Valencia, Carlos Galiana, que simuló hablar en inglés recientemente mientras otro le doblaba cuando intervino por videoconferencia en la ceremonia en la que se dio a conocer la capital europea de la innovación de 2020, pidió disculpas un día después del episodio.

“La decisión que tomé de realizar mi intervención con un traductor fue con la intención de que el mensaje a transmitir llegase de la manera más clara posible, pero visto con distancia me he dado cuenta de que no fue la más adecuada”, manifestó el funcionario.

Agregó: “Y aunque soy consciente de que eso en ningún momento restó puntos a la candidatura, debo pedir disculpas por esta decisión”.

ElPaís.com informó que Valencia había preparado durante meses su candidatura para conseguir ser la capital Europea de la Innovación de 2020 y el concejal Galiana era el encargado de representar a la capital valenciana en el acto organizado por la Comisión Europea, efectuado íntegramente en inglés y por videoconferencia.

Galiana sustituía al alcalde de la capital, Joan Ribó, que había delegado en su compañero de Gobierno porque presidía el pleno municipal.

Fingió hablar inglés

La publicación añade que cuando fue su turno, dos minutos en los que defendió la candidatura de Valencia, el edil, que portaba mascarilla, fingió hablar en inglés cuando, en realidad, le estaba doblando otra persona, pues su voz sonaba irreconocible.

Explica que la capital valenciana, una de las seis ciudades finalistas a la capitalidad de la innovación, perdió frente a la ciudad belga de Lovaina y el edil de Innovación adelantó que volvería a postularse el año siguiente.

La sorpresa fue cuando unas horas después trascendió que Galiana, actor en su currículo profesional, fue doblado por otra persona mientras que, gracias a la mascarilla que tapaba su boca, simuló que lo hacía él mismo.

El episodio trascendió y el Ayuntamiento se vio obligado a salir al paso de la polémica.

Aseguraron que la Comisión Europea había emplazado al Consistorio a que solo un representante interviniese en la ceremonia que debía ser íntegramente en inglés.

El concejal valenciano conoce este idioma extranjero pero tal vez su dominio no era suficiente como para emplearlo en un acto institucional. Por eso, la municipalidad decidió doblarlo en directo.

No se hizo una traducción convencional porque debía aparecer una sola persona, insisten las mismas fuentes.

Sin embargo, poco después, a la vista de la repercusión del vídeo, se dieron cuenta de que no fue una buena idea.

El funcionario de Innovación ha insistido, a través de un escrito, en que la máxima prioridad de su concejalía es promover a València como ciudad referente en Europa en políticas de innovación y emprendimiento.

“Por eso hemos dedicado meses de trabajo para presentar a la Comisión Europea un proyecto serio y riguroso para optar a la capitalidad europea, y de hecho así se ha considerado por el jurado al haber llegado a la última fase y otorgarnos un premio de 100 mil euros”, afirmó.

Galiana lamentó “que una acción puntual e individual esté quitando protagonismo a todo este recorrido y trabajo”.

“Que la polémica no se coma el fondo. La realidad es que la ciudad ha sido una de las seis finalistas para convertirse en capital de la Innovación y eso se debe al buen trabajo que se ha hecho desde la concejalía que dirige Carlos Galiana”, dijo el vicealcalde de Valencia, Sergi Campillo.

Campillo ha reconocido que el vídeo está ahí “y desde luego será el propio concejal de Innovación quien tiene que explicarse.

Insistió en que lo más importante para Valencia, la Comunidad Valenciana y España es que fueron la única ciudad española entre las finalistas”.

El funcionario ha pedido que no se exagere la polémica y ve una locura que se pida su dimisión.

“Nadie se esperaba este impacto y no es un plato de buen gusto pero quiero reconocerle a Galiana que gracias a su trabajo hemos sido finalistas”, resaltó.