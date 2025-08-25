VIDEO | “Estamos preparándonos de la mejor manera”: Selección de Guatemala busca el boleto al Mundial

En dos semanas, la Selección de Guatemala enfrentará a El Salvador y los jugadores se concentran para este crucial encuentro.

El técnico mexicano Luis Fernando Tena reconoce la responsabilidad de cumplir el sueño de millones de connacionales de asistir a la cita mundialista.

“Sabemos la gran emoción de la gente, sabemos la alta responsabilidad que tenemos en nuestras manos o en nuestros pies”, comentó Tena durante una conferencia de prensa.