“Pensé que era el final”: Joven se lanza desde un puente hacia un río con caimanes por “estar aburrido en el tráfico”

Un hombre que estuvo atrapado en el tráfico por más de dos horas debido a un accidente vehicular perdió los estribos y saltó de un puente de más de 30 metros.

Jimmy Ivan Jennings, joven procedente de Luisiana, protagonizó este insólito acontecimiento al lanzarse desde un puente hacia un río que se caracteriza por tener una alta cantidad de caimanes.

Debido a esta imprudencia, el hombre de 26 años fue detenido por las autoridades locales.

“Tan pronto como las puntas de mis dedos se desprendieron de ese lado, pensé: ‘Oh, Dios mío, esta fue la idea más estúpida'”, comentó Jennings al NY Daily News luego de lanzarse desde el puente.

Jennings declaró que había estado sentado en su automóvil pasando por el puente de la cuenca de Atchafalaya por más de dos horas luego de quedar atascado detrás de un accidente vial entre diez carros.

Debido a la desesperación y aburrimiento, el joven le dijo a su amigo Khory Vaughan que iba a saltar al río, nadar hasta la orilla y ser recogido por su compañero en la siguiente salida.

The things people do for attention

Jimmy Ivan Jennings

Basin Bridge

Atchafalaya River~ pic.twitter.com/Pcih5s3TSV

— 🇭ip~ (@TruthInBytes) July 13, 2021