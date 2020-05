No puso resistencia: nuevo video revela más detalles sobre la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de policía

La cadena Univisión Noticias reveló este miércoles un video de seguridad que contradice la versión de la Policía de que el afroestadounidense George Floyd puso resistencia a su arresto en Minneapolis, EE. UU.

El primer video, tomado con celular por un transeúnte, muestra a Floyd en el suelo detrás de una patrulla sometido por un agente que le coloca la rodilla sobre el cuello mientras este suplica que no puede respirar. El hombre fue llevado más tarde a un centro asistencial donde lo declararon muerto.

La Policía argumentó, entonces, en su reporte que la víctima había puesto resistencia al arresto, según la nota de Univisión.

Sin embargo, las nuevas escenas muestran que el hombre y un acompañante bajan sin poner resistencia de su vehículo y Floyd es esposado y llevado a la acera.

Es hasta después que llegan otros agentes y ya esposado lo tumban al piso frente al asombro de varios transeúntes.

“Si ustedes toman un reloj y miden el tiempo, verán que son nueve minutos de agonía”, dice el dueño de un comercial que proporcionó imágenes, al referiste al tiempo que el agente mantuvo la rodilla sobre el cuello de la víctima.

Los policías fueron suspendidos, pero la familia, junto a miles de manifestantes, exigen que vayan a la cárcel, en un caso que también está investigando el FBI.

BREAKING: ‘SICKENING’: FBI investigates death of black man in Minneapolis after video shows police officer kneeling on his neck.

JUST IN: 4 responding MPD officers involved in the death of #GeorgeFloyd have been fired, Mayor says. pic.twitter.com/8e6ZY1vUJv

