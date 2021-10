¡No más alcohol! Esta es la razón por la que los médicos le hicieron esta prohibición a la Reina Isabel II

La reina Isabel II del Reino Unido apareció el martes 12 de octubre usando un bastón por primera vez en un acto público, al asistir a un servicio religioso en la abadía de Westminster (Londres) en conmemoración del centenario de la organización benéfica de las Fuerzas Armadas Royal British Legion.

La soberana, de 95 años, empleó un bastón “para su comodidad”, según fuentes de palacio, cuando salió del vehículo para entrar en el templo y de nuevo después al dejar la abadía.

Además, no hizo su entrada por la puerta habitual sino por otra que quedaba más cerca de su asiento.

A pesar de su avanzada edad, esta es la primera vez que Isabel II usa un bastón en un acto oficial de este tipo, aunque en 2003 y 2004 ya se la vio con uno después de una operación de rodilla.

La reina, que lucía un abrigo y sombrero azul marino, y su única hija, la princesa Ana, de lila, asistieron juntas a la misa, en la que también estaban presentes militares en activo y veteranos, sus familiares y representantes de la British Legion, de la que la soberana es patrona.

En otros compromisos, está previsto que Isabel II y destacados miembros de su familia asistan a la cumbre del clima COP26 que se celebrará del 31 de octubre al 12 de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow, que reunirá a líderes de todo el mundo para consensuar los próximos pasos en la lucha contra el cambio climático.

Según la publicación de la versión estadounidense de Vanity Fair, los médicos responsables de la salud de la monarca, recomendó que no debe de tomar ni una gota de alcohol.

De acuerdo con fuentes cercanas a la realeza, la monarca disfruta de un martini seco durante las noches y, a pesar de su buena salud, los médicos indicaron que la Reina Isabel II deberá de cumplir con una agenda intensa con motivo de las celebraciones de su Jubileo de Platino y de acuerdo con la publicación de ese medio internacional, la quieren “sana y en forma”.

Varios medios internacionales recordaron que, uno de los más grandes gustos de Isabel II tendrá que quedar en el olvido.

According to the @Independent Queen Elizabeth ll enjoys a glass of Bolinger champagne every evening along with a dry Martini! And that's not all..she also sips gin and Dubonnet before lunch & wine during lunch! The Queen certainly knows how to party 👑🍸#RoyalFact #QueenElizabeth pic.twitter.com/mMrHAAznRY

— Royal Family (@Royal_FamilyUK) June 11, 2019