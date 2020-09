“No has matado a nadie. Ponte en línea”: Duterte ordena a jefe de aduanas disparar a matar a los narcotraficantes

En explosiva declaración más a su cuenta, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, urgió al jefe de aduanas Rey Leonardo Guerrero que dispare a matar a los narcotraficantes.

La declaración se hizo durante una reunión con funcionarios donde Duterte contó costillas al trabajo de las aduanas ante el ingreso de droga al país.

“Aprobé la compra de armas de fuego y no hasta ahora no has matado a nadie. Ponte en línea”, dijo Duterte.

“Sigue entrando droga. Me gustaría que mataras (…) en cualquier caso, te apoyaré y no irás a la cárcel. Si son drogas, dispara a matar. Ese es el acuerdo”, remató el polémico mandatario.

La campaña antidrogas de Duterte ha alarmado a organismos de derechos humanos porque más de 5 mil 700 sospechosos de tráfico o consumo de drogas han muerto sin juicio previo. La gestión asegura que en todos los casos los agentes actuaron para preservar su vida o en medio de enfrentamientos armados.

El mandatario ha marcado su carrera por la polémica. Ha dicho que las “mujeres bonitas” son las culpables del aumento de las violaciones, se jacta de haber matado a una persona solo porque le hizo una mala mirada, haber arrojado a un secuestrador de un helicóptero o prometer no hablar más con lenguaje soez tras recibir una instrucción divina.