“No consigo que el coronavirus me desafíe”: Las hilarantes formas en las que John McAfee “fortalece” su sistema inmunológico

John McAfee, creador del antivirus informático que lleva su apellido, ganó notoriedad en horas recientes por una publicación en la que asegura que prácticamente es inmune al coronavirus.

El empresario publicó en Twitter una foto suya lamiendo la suela de sus zapatos y asegura que también lo hace con los agarradores de los carritos del supermercado.

¿Su experimento? Fortalecer su sistema inmunológico que según sus cuentas ha impedido la invasión del coronavirus en su organismo.

People claimed the shoe I was shown licking in my prior tweet had been disinfected.a

Lmfao!

They clearly had not Googled me.

My immune system is made of steel BECAUSE I do things like this: pic.twitter.com/FOcbEA2OPN

— John McAfee (@officialmcafee) August 13, 2020