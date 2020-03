Niña cae del segundo piso y nadie de la escuela la auxilió

Una niña de 5 años cayó desde el segundo piso de un jardín de infantes en Buenos Aires, Argentina, algo que al parecer pasó desapercibido por los responsables del plantel, informaron medios locales.

Los servicios médicos atendieron a la pequeña y la llevaron al hospital de niños Ricardo Gutiérrez, en la localidad de Palermo. Aunque había optimismo sobre el estado de salud de la niña, se le practicó una tomografía.

La caída de la nena ocurrió desde un edificio que funciona en los primeros pisos como una escuela de primaria y arriba como jardín de niños.

La opinión pública ha reaccionado ante dos situaciones relacionadas con este caso y la niña.

Una mujer que conducía en moto, identificada como Florencia, vio a la niña tendida en el suelo, ante lo cual dio la primera voz de alerta, y no alguien del propio plantel. Dijo que tocó el timbre del plantel y fue atendida por una mujer, presuntamente una directora, quien se asomó a ver a la niña pero no tomó acción porque la pequeña no era del establecimiento a su cargo -primaria- sino del jardín de niños.

Otro factor es que la niña no tiene padres sino que vive en una casa hogar y está en espera de ser adoptada, informó el diario Clarín.