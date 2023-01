Nepal llora a sus víctimas: Videos muestran el momento en el que avión se estrella con 72 pasajeros a bordo

La esperanza de encontrar algún sobreviviente entre las 72 personas que iban a bordo del avión que se estrelló el domingo 15 de enero en Nepal es “nula”, declaró a la AFP un alto funcionario local.

“Hasta ahora hemos recuperado 68 cadáveres. Estamos buscando cuatro cuerpos más… Rezamos por un milagro. Pero la esperanza de encontrar a alguien con vida es nula”, declaró Tek Bahadur KC, jefe del distrito de Taksi, donde se estrelló el avión el domingo 15.

La nave, un ATR 72 de la compañía Yeti Airlines procedente de Katmandú, la capital nepalesa, se estrelló con 72 personas a bordo -68 pasajeros y los cuatro miembros de la tripulación- poco antes de las once de la mañana hora local (05H15 GMT) cerca de Pokhara (centro), donde debía aterrizar.

La aeronave en llamas fue encontrada en un precipicio de 300 metros de profundidad, entre el antiguo aeropuerto construido en 1958 y la nueva terminal internacional inaugurada el 1 de enero en Pokhara, puerta de entrada de senderistas de todo el mundo.

Soldados usaron cuerdas para recuperar los cuerpos del fondo del barranco desde las últimas horas del domingo 15 y las primeras del lunes 16.

“A causa de la niebla, la búsqueda se ha interrumpido. La reanudaremos en una o dos horas, cuando mejore el clima”, informó el oficial de policía AK Chhetri en la madrugada del lunes 16.

“Se han llevado 31 (cadáveres) a los hospitales”, había indicado a la AFP el oficial más temprano.

A bordo del avión iban 14 extranjeros: cinco ciudadanos de India, cuatro rusos, dos coreanos, un australiano, un irlandés y un francés, precisó el portavoz de la aerolínea, Sudarshan Bardaula.

También una pasajera argentina que fue identificada como Jannet Sandra Palavecino, de 58 años, madre de dos hijas y oriunda de la provincia de Neuquén (suroeste), según el diario La Nación de su país.

Tras el accidente, los rescatistas trataron de sofocar el fuego entre los restos del aparato, un ATR 72 propulsado por dos motores turbohélice.

En un comunicado fechado en Toulouse, en el sudoeste de Francia, ATR, el fabricante del avión precisó que se trataba de un modelo 72-500, y agregó que sus especialistas estaban “plenamente comprometidos para apoyar tanto la investigación como el cliente”, Yeti Airlines.

En un video compartido en las redes sociales cuya autenticidad AFP no pudo verificar, se ve al avión volando a baja altura sobre una zona de viviendas antes de inclinarse de manera brusca a la izquierda, tras lo cual se oye una fuerte explosión.

“Caminaba cuando oí una fuerte explosión, como si hubiese explotado una bomba”, contó Arun Tamu, de 44 años, que encontraba a unos 500 metros del lugar del impacto y que difundió en las redes un video en directo con los restos del avión en llamas.

Moments before the tragic plane crash in Nepal today streamed by a passenger on Facebook live…Don’t take the gift of life for granted. pic.twitter.com/Xix1EZjeEm

— Mike Crispi (@MikeCrispiNJ) January 15, 2023