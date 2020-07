Naya Rivera: ¿están relacionados el último tuit y la muerte de la actriz con una oscura canción de Eminem?

Naya Rivera murió en un lago del sur de California y ha enlutado el mundo del espectáculo y de los seguidores de la famosa serie Glee.

El cuerpo de la actriz de origen puertorriqueño fue encontrado este 13 de julio, seis después de que desapareció y en los primeros indicios del hallazgo no hay signos de violencia.

Pero alrededor de la muerte de Rivera ha comenzado a cobrar relevancia detalles que hielan la sangre por una sombría relación que tendría su desenlace con una canción de Eminem.

Lo anterior parte del último tuit que publicó Rivera el 7 de julio. Es una tierna foto con su hijo Josey, de 4 años, y el mensaje: Just the two of us (Solo nosotros dos).

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B — Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020

El detalle atrae la atención con la canción 97′ Bonnie & Clyde, de Eminem (1999) en su primer disco The Slim Shady, el que lo lanzó la estrellato. En ella, el rapero lleva de coro el mensaje: Just the two of us (Solo nosotros dos).

Para más escalofrío, el tema de Eminem habla del asesinato de una mujer en un lago a manos de su pareja en presencia de su hijo, algo que en parte tiene similitud con la forma en la que Rivera perdió la vida, aunque en este caso todo apunta a un accidente, pero sí ocurrió cerca de su hijo, con quien iba ese día.

Las autoridades de la ciudad de Ventura, California, manejan la hipótesis de que la actriz se ahogó por accidente, y un examen inicial descartó homicidio o suicidio.