Naya Rivera: la niña que soñó con la actuación y tuvo un trágico final

El 2020 fue fatal para el staff de Glee, serie exitosa cuya participante, la actriz Naya Rivera, desapareció el 8 de julio de ese año en aguas del Lago Piru, en Los Ángeles, EE. UU.

Las autoridades hallaron a su hijo de 4 años solo en un bote que la actriz había alquilado anteriormente y se reportó que el niño indicó a los investigadores que él y su madre se encontraban nadando, pero que Naya nunca regresó.

En fechas cercanas, la actriz publicó en Twitter una foto de ella y su hijo con el título “solo nosotros dos”.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B

— Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020