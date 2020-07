Murciélago de “tamaño humano”encontrado en Filipinas se viraliza

La imagen de un murciélago de “tamaño humano” que fue visto en Filipinas se viralizó desde la semana pasada y miles de internautas han compartido el curioso animal.

No se trata de una mentira, sino que es una especie de murciélago que habita en los bosques nubosos de Filipinas y a pesar que para algunos la imagen puede ser perturbadora, esta inofensiva especie se alimenta de frutas.

“¿Recuerdan cuando les dije que en Filipinas hay murciélagos de tamaño humano? Sí, esto es de lo que estaba hablando”, escribió el tuitero al compartir la captura de pantalla de una publicación.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC

