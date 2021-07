Mujer se niega a usar mascarilla, escupe a pasajeros y es expulsada de un avión

Un video de 1.54 minutos circula en redes sociales y evidencia cómo una mujer su expulsada de un avión por negarse a utilizar mascarilla.

Según las publicaciones de medios internacionales, los asistentes de un vuelo reciente en el Aeropuerto Internacional Southwest Florida, reportaron que una mujer subió al avión y se negó a cumplir con las políticas de uso obligatorio de la mascarilla.

Debido a la pandemia del coronavirus, los vuelos deben de cumplir con protocolos de salud. Sin embargo, una pasajera no cumplió y protagonizó un episodio bochornoso.

Identificada como Adelaide Schrowang, de 23 años, la pasajera recibió instrucciones del personal de la línea aérea. Le insistieron que utilizara la mascarilla, pero ella discutió y escupió hacia los pasajeros.

Al darse cuenta de la actitud de la pasajera, el piloto del avión solicitó el apoyo del personal de seguridad del Aeropuerto Internacional Southwest Florida para desalojarla, pero se resistió.

Los oficiales intentaron dialogar con Schrowang e insistieron que, debido a no respetar los protocolos de salud, debía desalojar el avión. Además, le dijeron que, si lo hacía de forma voluntaria, no la arrestarían.

A Florida woman was kicked off a Delta flight for allegedly refusing to wear a mask and spitting on other passengers. She told police they weren’t respecting her human rights. pic.twitter.com/9DDZoBa7up

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) July 10, 2021