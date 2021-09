Mujer estuvo hospitalizada por covid-19 y vivió una experiencia “de terror” al regresar a casa y encontrar muerto a su esposo

Lisa Steadman, de 58 años, vive en Florida, Estados Unidos, uno de los estados más afectados en los últimos meses por la propagación de casos de coronavirus.

La mujer estuvo hospitalizada por enfermedad y relata que pensó que iba a morir, por los graves efectos que le causó: no podía respirar y no paraba de vomitar.

Junto a su esposo, Ronald Steadman, decidieron no inmunizarse contra el coronavirus, porque pensaban que las vacunas habían sido desarrolladas muy rápido y no confiaban en su eficacia.

“Fue como entrar a una película de terror. Pensé que iba a morir. No podía respirar. No podía dejar de vomitar. Es como si no tuviera huesos en el cuerpo”, dijo Lisa Steadman a medios locales.

Mientras la mujer estuvo hospitalizada, recibía llamadas telefónicas de su esposo, para darle ánimo y esperanza de que le esperaba para continuar con su proyecto de vida.

El hombre también fue contagiado con la enfermedad, aunque sus síntomas parecían ser leves y no requirió ser trasladado a un centro asistencial y decidió recuperarse en casa.

Luego de pasar por los momentos más críticos y empezar a recuperarse, la mujer ya no recibió llamadas de su pareja; sin embargo, no se imaginó que algo malo había ocurrido.

Cuando llegó a su residencia, la mujer empezó a llamar a su pareja, pero no recibió ninguna respuesta, más que la de su mascota, que ladraba desde una habitación.

La mujer abrió la puerta de la habitación y quedó impactada: “me puse histérica”, relata, pues encontró el cuerpo de su esposo.

Según se conoció, el hombre fue empeorando hasta llegar a una situación crítica por el bajo nivel de saturación de oxígeno y ya no tuvo tiempo de ser auxiliado y trasladado a un hospital.