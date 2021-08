Muere hijo del exfutbolista Michael Ballack en trágico accidente

El hijo de Michael Ballack, de tan solo 18 años, murió en un accidente de cuatrimoto en Vilas do Mar, península de Tróia, mientras disfrutaba de sus vacaciones en una casa de playa adquirida recientemente por el exfutbolista alemán.

De igual forma, reportó que la abuela del joven fue quien avisó a los servicios de emergencia sobre el percance registrado en horas de la madrugada.

Bomberos y elementos de emergencia llegaron de inmediato al lugar del accidente e intentaron salvarle la vida al joven de 18 años. Lamentablemente, los esfuerzos fueron en vano y fue declarado muerto.

El cuerpo del hijo de Michael Ballack fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal de Santiago do Cacém.

Hasta el momento, la familia Ballack no se ha pronunciado sobre la trágica pérdida de Emilio.

Emilio nació en el 2002 y era uno de los tres hijos de Michael Ballack y Simone Lambe, detrás del más grande Louis y el más pequeño Jordi.

El mundo del futbol se une ante esta tragedia

Luego del trágico fallecimiento de Emilio, las palabras de aliento por parte del mundo del futbol hacia la familia Ballack no se han hecho esperar.

El Chelsea, equipo donde el internacional alemán disputó 167 juegos en cuatro temporadas, publicó un mensaje en redes sociales lamentando la sensible muerte de Emilio Ballack a la edad de 18 años.

Todo el Chelsea Football Club está conmocionado y entristecido al enterarse de la muerte de Emilio Ballack a la temprana edad de 18 años. Todos nuestros pensamientos están con su padre Michael y su familia en este triste momento. 💙 — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) August 5, 2021

Asimismo, el Bayern de Múnich, club alemán con el que Michael conquistó siete títulos, se unió al luto de la familia Ballack tras el trágico fallecimiento de Emilio en un accidente.

Emilio Ballack, hijo de 18 años de Michael Ballack, ha fallecido en el día de hoy en un trágico accidente. El FC Bayern se une en el luto a su antiguo jugador y a su familia. 🔗 https://t.co/Fx7WsaxcZX pic.twitter.com/hSEz5SakNA — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 5, 2021

Michael Ballack también ha recibido el apoyo de algunos excompañeros. Oliver Kahn, con quien el exfutbolista compartió en la Selección de Alemania y el Bayern de Múnich, expresó su tristeza ante esta noticia.

“La noticia del fallecimiento de Emilio me ha conmocionado profundamente. No hay palabras en un momento como éste. El FC Bayern está en mente al lado de nuestro antiguo compañero Michael Ballack, de su familia y de todos sus allegados”, dijo el ex arquero alemán.

Igualmente, Hasan Salihamidžić, actual director general del Bayern y ex compañero de Ballack, brindó su apoyo en este trágico momento

“Estoy consternado por el fallecimiento de Emilio. Michael fue mi compañero de equipo durante muchos años y es mi amigo. Nuestros pensamientos están con él y con toda su familia, y lo seguirán estando en este difícil momento”, comentó el ex futbolista bosnio.