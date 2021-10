Militares norcoreanos dan brutal muestra de “fuerza, valentía y moral”

El hombre está acostado sobre los escombros y un camarada le coloca un bloque de concreto en el pecho que luego quiebra con un mazo.

La escena fue parte de un despliegue de actos que desafían el dolor a cargo del ejército norcoreano, en la apertura de una exhibición militar el martes 12 de octubre que mostró las ojivas nucleares del país.

Los soldados, algunos con uniforme y otros sin camisa, quebraron bloques de concreto con los puños o con la cabeza.

Otros soportaron golpes en el brazo o la mano y uno se acostó sobre un lecho de clavos mientras le rompían un bloque en el pecho.

El gobernante Kim observaba mientras aplaudía y sonreía, rodeado de oficiales y con su hermana y consejera, Kim Yo Jong, a su lado, según las imágenes divulgadas por la televisora estatal KCTV.

Las imágenes tuvieron amplia difusión en las redes sociales:

This demonstration at the Defence Development Exhibition was bit intense. Video broadcast today on North Korean TV. pic.twitter.com/zehpI6EAEd

— Martyn Williams (@martyn_williams) October 12, 2021