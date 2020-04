Médicos celebran bailando cada vez que un paciente se cura del coronavirus

Se estima que más de 300 mil personas se lograron recuperar del covid-19, una enfermedad que ha mantenido con arduas jornadas de trabajo al personal sanitario.

Este grupo de médicos celebran bailando cada vez que uno de los paciente se recupera y deja el sistema de respiración.

Los médicos de un centro médico en Los Ángeles, California grabaron la celebración y el video se volvió viral.

Estados Unidos alcanzó un trágico récord este sábado al superar a Italia como el país con más muertes a causa del covid-19.

EE.UU. registró 19 mil 701 muertes este sábado, mientras que Italia llevaba 19 mil 468, según la Universidad Johns Hopkins.

More than 315,000 people worldwide have recovered from #Covid19.

Every time a patient at @UCLAHealth is successfully taken off a ventilator, the ICU staff do a dance.pic.twitter.com/jV5SJ0Dvcc

— Goodable (@Goodable) April 8, 2020