¿Me quieres ver la cara de estúpida? La niña que protagonizó un meme épico regresa a las redes y habla sobre su video viral

A más de 10 años de su popularidad, Fernanda, mejor conocida como Niukita, regresó al “modo digital” y participó en una entrevista que se publicó en YouTube. Además, recordó cómo alcanzó la “fama” y por qué se convirtió en viral.

Uno de los memes que ha saturado las redes sociales es sin duda el que protagoniza Niukita, la niña cuya historia se convirtió en un fenómeno y personaje icónico de las redes sociales.

Todo se originó con la publicación de un video en el que Niukita tuvo una discusión con su prima y en el que mencionó “¿me quieres ver la cara de estúpida?”, frase que inmediatamente se volvió viral gracias al meme que crearon los cibernautas y que, a pesar de los años continúa siendo motivo de risas y sátira con situaciones similares.

Cómo luce Niukita en la actualidad

La chica viral apareció recientemente en el mundo digital y participó en una entrevista para el canal de Yulay, la cual se publicó en YouTube.

Durante el video de 14.20 minutos, Niukita respondió preguntas a Yulay quien contó que el clip lo grabó para su sección que se titula “Encontrando virales” cuyo objetivo es presentar a sus seguidores historias de personas que se volvieron famosos de la noche a la mañana y contadas por sus propios protagonistas.

El clip comienza con las escenas que se convirtieron en tendencia hace más de 10 años. Además, Niukita confesó que en la actualidad muchas personas la identifican en la calle y otras le piden autógrafos o fotos.

Según la protagonista, su historia se conoció y se hizo viral por error. Ella y su prima Karina grabaron el clip y se publicó en YouTube porque pensaron que era para almacenar videos. Sin embargo, se enteraron de que además de almacenaros, estaban a la vista pública y fue cuando comenzaron a recibir miles de comentarios.

Fernanda dijo que en su familia no tenían ni idea de la existencia del video. “Mis papás no se enteraron sino después de tres años. Mis amigos se enorgullecían de tener una compañera famosa, pero mis papás no sabían hasta que un tío chismoso les comentó que andaba en redes sociales. Mi mamá me regañó, mi papá se enojó mucho”, dijo Niukita, quien obtuvo ese nombre debido a un error conocido comúnmente como “teclazo” porque en realidad quería escribir “Niurkita”, en alusión a la polémica actriz cubana.

“Siempre nos hemos llevado así, o sea, desde chiquitas nos hablamos con groserías. No mucho a este grado, pero si nos llegamos a decir una que otra grosería”, dijo Niukita. Mientras que su prima dijo que es una costumbre. “Nos llevamos muy pesado, pero siempre es con mucho amor”, agregó Karina.