“¿Me puede ayudar?”: agente fronterizo graba el desgarrador momento en que un niño migrante solitario se entrega cerca del desierto

Un niño que deambulaba solo por el desierto de Texas fue rescatado el 1 de abril último por la Patrulla Fronteriza.

Un desgarrador video grabado por uno de los agentes muestra el momento en que el menor, llorando, se entregó a las autoridades fronterizas.

“¿Me puede ayudar?”, le dice el niño al agente, que le pregunta qué fue lo que sucedió.

“Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde estoy”, dice entre sollozos el menor.

De acuerdo con publicaciones de Infobae y CNN, el niño se dirigía hacia Estados Unidos con unas 80 personas y llevaba cuatro horas de deambular solo por el desierto.

Entre llanto contó que lo habían abandonado cerca del Río Grande.

La cadena Univisión Noticias publica que en el lugar donde fue dejado el niño es una zona llena de serpientes.

Agrega que el niño, que viajaba sin sus padres, había pasado toda la noche caminando por la región del Valle del Río Grande.

En el video publicado, cuando el agente le pregunta por sus padres, este responde que viaja solo.

“Yo vengo porque, si no, ¿a dónde me voy a ir? Talvez me pueden robar, secuestrar o algo y tengo miedo”, agrega el menor.

Los medios destacan que hasta el momento no se ha revelado su nacionalidad, dónde se encuentra ni cual será su destino.