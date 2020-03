Los feminicidios no existen y otros mensajes de Paty Navidad que causan burlas y revuelo

“El feminicidio no existe” y “la ideología feminista busca reducir la población del mundo por medio del control de la natalidad”, son algunos de los mensajes que la actriz y cantante mexicana, Paty Navidad, publicó en su cuenta de Twitter el día en que miles de mujeres hicieron un paro en contra de la violencia contra la mujer.

El pasado 9 de marzo, miles de mujeres mexicanas decidieron no asistir a la universidad a estudiar o dar clases, no trabajaron, no usaron los servicios públicos y no utilizaron sus redes sociales para que se percibiera su ausencia como un acto en repudio a los femicidios que se registran en México, con casos tan atroces como los de Fátima o Ingrid Escamilla.

Pero mientras esto pasaba, Navidad quiso desafiar al movimiento feminista causando revuelo con sus tuits. Algunos la felicitaron, pero muchos estuvieron en desacuerdo y otros se burlaron.

El Feminismo es un movimiento político ideológico, un circo financiado por mach@s que manipulan y utilizan a la mujer y a los lgbtti para lograr imponer sus ideas marxistas totalitarias, satanizar al hombre, legalizar aborto, destruir identidades, familias y creencias religiosas. — 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 🇲🇽 (@ANPNL05) March 10, 2020

La élite global oscura quiere control total de nuestras vidas y a través de sus ideologías feministas reducir la población del mundo por medio del control de natalidad, legalización del aborto, de drogas y con la ideología de género destruir identidades y apropiarse de los niños. — 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 🇲🇽 (@ANPNL05) March 10, 2020

Esta no es la primera vez que la actriz mexicana está en el ojo del huracán por sus opiniones en redes sociales.

En un ocasión alertó de los “parásitos extraterrestres que controlan el mundo” y en otra publicación aseguró que el coronavirus es un “invento del control de masas”.