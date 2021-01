‘Lengua Covid’, el nuevo síntoma del coronavirus del que alerta un epidemiólogo británico

El epidemiólogo británico Tim Spector ha alertado a través de un mensaje publicado en Twitter de un nuevo síntoma del coronavirus que hasta ahora ha pasado bastante desapercibido por los expertos.

Se trata, tal y como ha definido, de la ‘lengua Covid’, resalta una publicación de 20Minutos.es.

Según ha explicado el también profesor de epidemiología genética en el King’s College de Londres, una de cada cinco personas con Covid-19 en el Reino Unido “todavía presenta síntomas menos comunes que no figuran en la lista oficial del Sistema de Salud Público de Inglaterra (Public Health England, PHE), como las erupciones cutáneas”.

Relacionado con ese síntoma se encuentra la “lengua Covid”, sobre la que Spector asegura que está observando “un número creciente” de casos con “lenguas covid y extrañas úlceras en la boca”.

“Si tienes un síntoma extraño o incluso solo dolor de cabeza y fatiga, ¡quédate en casa!”, ha avisado Spector.

El experto ha acompañado el mensaje con una fotografía de uno de los casos observados, en el que se ve una lengua manchada o descolorida.

