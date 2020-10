Le queman carro a alcaldesa de Jalisco, México, por tomar medidas contra el coronavirus

Guadalupe Durán Nuño es la alcaldesa de San Juanito Escobedo, Jalisco, por el Movimiento Ciudadano y denunció que el pasado 7 de octubre que fue víctima de desconocidos quemaron una camioneta de su propiedad, aparentemente por las medidas que ha tomado para enfrentar el covid-19.

En un video que publicó en Facebook, la funcionaria dijo que frente a su casa le quemaron una camioneta de su propiedad.

Señaló que ese hecho puso en riesgo su integridad y tranquilidad y la de su familia y vecinos.

Fue por eso por lo que puso una denuncia en la Fiscalía Estatal para que se investigue el hecho.

“Desde que tengo esta responsabilidad soy consciente que he tomado decisiones complicadas, siempre penando en el bien de nuestro municipio. Pero también sé que estas decisiones no les han gustado a todos, y que muchas de estas personas, se han encargado de generar conflictos, divisiones, y promover la violencia”.

“Este hecho no me descentrará, ni me desconcentrará. Seguiré trabajando por la gente buena de San Juanito de Escobedo. La gente que quiere vivir en paz y que lucha por tener una mejor comunidad. Los hechos que acontecieron el día de hoy en la madrugada, no se valen”, comentó en el video.