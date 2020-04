“Le dijeron que no volviera si no tenía coronavirus”: muere una joven en Argentina por supuesta mala práctica médica

Una maestra de 24 horas murió en Argentina después de días estar enferma y necesitar atención médica, pero el hospital al que iba no prestaba atención a su caso porque sus síntomas no eran compatibles con el coronavirus.

Pamela Nieto había comenzado con fiebre y vómitos el 4 de abril y perdió la vida el día 20 en Córdova, Argentina, según el diario Clarín. Su historial médico detalla que Pamela era paciente inmunosuprimida y ya había perdido la función renal, por lo que desde 2017 su padre le había donado un riñón.

La paciente acudió al hospital de la localidad de La Falda, pero allí le dieron medicamentos para fiebre y náuseas. “Le dijeron que no era coronovirus. Que no vuelva si no tenía coronavirus“, dijo Diego Nieto, padre de Pamela.

Al día siguiente Pamela retornó más enferma que el día anterior. El personal no le hizo exámenes y solo supuso que se trataba de algún problema del hígado y la mandaron a su casa.

Un día después, el 6, el diagnóstico cambió a gastroenteritis y con los días la salud agravó. Silvina Pereyra, la madre de Pamela, recordó que fue hasta entonces que el personal tomó conciencia de la salud de la joven.

Pasó a un hospital con especialidades, quedó en coma inducido y conectada a un respirador, pero falleció el día 20.

“Con todo el dolor del mundo y el corazón destrozado informamos que PAME nos dejó. Volá alto, hijita, te amamos y te amaremos para siempre”, escribió Silvina.

El director del hospital de La Falda, Lucas Viotto, informó a medios locales que ya estaba en marcha una averiguación interna.