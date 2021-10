Las vacunas contra el covid-19 que EE. UU. permitirá para los extranjeros que quieran ingresar al país

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. confirmaron que ese país aceptará el ingreso de visitantes que tengan el esquema completo de vacunas contra el coronavirus siempre y cuando estén autorizadas por reguladores estadounidenses o la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque el 20 de septiembre último el gobierno estadounidense había anunciado que levantaría las restricciones a viajeros de 33 países que tuvieran el esquema completo de vacunas, no había confirmado qué farmacéuticas serían las aceptadas.

De acuerdo con la agencia Reuters, fuentes de los CDC le confirmaron el viernes último que serían seis las vacunas autorizadas y que estarían en el listado de uso de emergencia por la OMS.

Las CDC están por notificar los pormenores de la decisión a las principales aerolíneas del país, que se expresaron complacidas con la noticia.

Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ya había aprobado las vacunas de las principales farmacéuticas estadounidenses, varios países presionaban al gobierno de Biden para que extendiera el listado, ya que otras marcas también habían sido aplicadas ampliamente alrededor del mundo.

De acuerdo con el sitio aviacionline.com, “tomando en cuenta las vacunas aprobadas por la FDA”, las farmacéuticas serían:

Pfizer

Moderna

Janssen (Johnson & Johnson)

AstraZeneca

Sinopharm

Sinovac

“Se espera que la OMS apruebe la vacuna Sputnik V, del Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology sea aprobada muy pronto, ya que las mismas autoridades de la OMS informaron hace unos días que la evaluación estaba ‘lista’ y que faltaba completar ‘papeleo'”, dice el sitio.

Aún persisten algunas dudas que el gobierno de EE. UU. debe afinar, como el caso de los niños que aún no están vacunados o no son elegibles para ello, y quienes hayan contraído recientemente el coronavirus y no son elegibles para la vacuna.

(Foto principal: AFP)