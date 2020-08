Las impactantes imágenes del tornado de fuego que arrasó en el norte de California

Un tornado raro y ardiente fue detectado en California el sábado 15 de agosto cerca de la frontera de Nevada, donde un gran incendio forestal creó una tormenta peligrosa.

El tornado de fuego provocó una advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Reno y

Fue definido como un “fenómeno meteorológico extremo que puede ocurrir con columnas de fuego giratorias”.

Los tornados de esta categoría, estalla cuando el calor creciente de un incendio es atrapado por ráfagas de viento que cambian de dirección, similar a un tornado tradicional.

El incendio de Loyalton, llamado así por su proximidad a la ciudad, provocó evacuaciones y obligó a los bomberos a proteger a los conductores que intentaron evitar las llamas.

Usuarios en las redes sociales compartieron imágenes de ese fenómeno desde diferentes lugares.

El 2020 continúa sorprendiendo. Por primera vez en la historia se emiten avisos de tornados de fuego. 🌪🌪 Esto ocurrió hoy en #Loyaltonfire, California. Vía Boletín del Tiempo@TiempoExtremoNo pic.twitter.com/1y1554FeTf — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) August 16, 2020

The "Fire Tornado" #LoyaltonFire is less than 20 miles away. Here's some photos my friend took on the road sometime this afternoon. pic.twitter.com/jR076cmVwR — Gingeroo 🌲 #CA01 😷 #WearAMask (@Destiny22Ginger) August 16, 2020

⚠️CLOSE CALL. #TMFR Brush Engine 44 on scene earlier today as #LoyaltonFire jumped HWY 395 with vehicles stuck on the road. The crew provided protection and got the vehicles out of harms way. No injuries. pic.twitter.com/iDTWzXo7Y8 — Truckee Meadows Fire & Rescue (@TMFPD) August 16, 2020