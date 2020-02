Riña mortal: arrestan a hispano por haber matado a balazos a su mamá en Virginia, EE. UU.

La víctima mortal es la hispana Blanca Turcios, de 53 años, quien se presume que murió cuando su hijo de 28 años le disparó varias veces después de una discusión entre ellos.

De acuerdo con la cadena de noticias Telemundo, las autoridades fueron alertadas por los vecinos sobre un pleito familiar, y cuando llegaron a la casa encontraron el cuerpo sin vida de la mujer con varias heridas de bala.

Aunque el supuesto agresor, su propio hijo Eric Turcios, había escapado del lugar, se entregó más tarde a las autoridades.

Fue acusado de asesinato y de utilizar un arma de fuego para cometer crímenes.

No se tienen indicios aún de los motivos que llevaron a la discusión familiar.

(Foto: captura del sitio telemundowashingtondc.com)

