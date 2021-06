La misteriosa marcha de elefantes en China: ya recorrieron 500 kilómetros y es seguida de cerca por habitantes y vigilada con drones

La manada, que incluye tres bebes elefantes, salió a mediados de abril de la reserva de Xishuangbanna, una región fronteriza con Laos y Birmania, rumbo al norte y desde entonces ya recorrió 500 kilómetros, informó la televisión china.

Este miércoles 2 de junio, la manada se encontraba en Yuxi, a 20 kilómetros de la metrópolis de Kunming, de casi siete millones de habitantes, capital de la provincia de Yunnan.

Infobae informó que se ha bloqueado el tránsito en carreteras al paso de los animales y se está levantaron barreras y usando comida como cebo para tratar de mantenerlos alejados de Kunming y de otras zonas habitadas.

La televisión transmite imágenes de los elefantes cruzando las ciudades durante la noche, detenidos en las carreteras principales o destrozando los campos de maíz.

Su peregrinación es seguida de cerca por los habitantes y vigilada con drones por la Policía.

Chen Mingyong, un experto en elefantes asiáticos citado por Xinhua, señaló que el incidente es la migración de más larga distancia de elefantes salvajes registrada nunca en China. Es posible que su líder “carezca de experiencia y haya hecho que todo el grupo se haya perdido”, añadió Chen.

La semana pasada, los elefantes vaciaron un depósito de agua y las reservas de cereales de una granja, según la televisión.

“Estábamos durmiendo en el ático, y a eso de la una de la madrugada oímos ruidos. Me asomé a la ventana y vi dos elefantes adultos en el patio. Llamé al jefe del pueblo y me dijo que no me moviera ni hiciera ruido”, relata un aldeano, al tiempo que muestra los resultados del paso de los animales por su vivienda.

Desde el inicio de la marcha, la manada causó daños por 1.1 millones de dólares, que incluye la destrucción de 56 hectáreas de cultivos.

La semana pasada, los elefantes vagaron por las calles de la localidad de Eshan durante seis horas luego de que las autoridades advirtieron a sus residentes que se quedasen en casa, dijo Xinhua.

China's big news these days!

In Yunnan Province, a group of elephants from Xishuangbanna have gone in the wrong direction.

They are going north into cities.

They have arrived Yuxi.

It is said that they will arrive the capital Kunming in few days!

🏣🏢🏪🏡🐘🐘🐘🐘🐘🏡🏡 pic.twitter.com/6F9rMchHiw

— ShanghaiPanda (@thinking_panda) May 28, 2021