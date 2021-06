La historia del hombre que fue galán de Hollywood, rechazó protagónicos en “Titanic” y “Hombres de Negro”, y ahora vende pizza

En ocasiones la elección de un trabajo se vuelve determinante para el futuro de los actores.

Aceptar o negarse a una película puede catapultar una carrera al estrellato o condenarla al olvido.

Esta es la historia de Chris O’Donnell, el actor que rechazó protagonizar Titanic para participar de la película Batman y Robin, en donde encarnó al aliado del superhéroe.

Lo que pasó después es historia conocida. Leonardo DiCaprio interpretó a Jack en la cinta de James Cameron y se convirtió en una estrella de Hollywood. Mientras que O´Donnel actualmente a vende pizzas en Estados Unidos, resalta Crónica.com.

Las películas de superhéroes suelen ser una apuesta segura en la taquilla, pero los fracasos también son parte de este género.

Un claro ejemplo de ello es Batman & Robin, la película dirigida por Joel Schumacher, que protagonizó O’Donnell junto a Arnold Schwarzenegger, George Clooney, Alicia Silverstone, y Uma Thurman, fue la tercera película que más recaudó en 1997, pero también es el film más olvidable del héroe de Ciudad Gótica.

Incluso, ese año, el actor visitó Argentina durante la promoción de la película y estuvo invitado, junto al director Schumacher, al programa de Susana Gimenez.

Años después, el propio actor reconoció que la cinta fue pensada “para vender muñequitos”-como algunas otras-.

Chris O’Donnell es hijo de William Charles O’Donnell, director radiofónico, y Julie Ann O’Donnell.

Nació y fue criado en el seno de una familia católica y asistió a escuelas católicas como Loyola Academy en Wilmette, en el Estado de Illinois.

Luego estudió en la Universidad de Boston y se graduó con una licenciatura en Ciencias en la comercialización (marketing).

Comenzó en la industria del entretenimiento grabando anuncios publicitarios, entre ellos una campaña para un restaurante junto a Michael Jordan. Poco después llegaría su primer oportunidad en el cine con Los hombres nunca se van (1990).

Lea también: ¿Qué fue lo que hizo? Joven se quema el rostro y pierde la vista por truco de belleza de TikTok

Aunque su saltó a la fama fue gracias a la película Tomates verdes fritos, del director Jon Avnet. Posteriormente protagonizó reconocidas películas como Perfume de mujer, The Bachelor, Batman Forever y Límite vertical.

Luego, le llegó la oferta para protagonizar Batman & Robin, que lo llevó a renunciar al personaje principal en Titanic. Aunque esta no fue el único éxito al que se negó, pues también renunció a interpretar a uno de los Hombres de Negro.

No obstante, tras el fracaso de Batman & Robin la carrera del actor no terminó, pero tuvo que apuntar a la pantalla chica. Participó en las series Grey’s Anatomy, NCIS: Los Ángeles y Two and a Half Men.

Actualmente, Chris O’Donnell tiene 51 años, está casado con Caroline Fentress, tiene cinco hijos y continúa realizando de manera espontánea algunos proyectos en televisión, lo cual le da tiempo libre para atender su propia pizzería.

En sus redes sociales, sobre todo en Instagram, el actor sube fotos de los productos de “Pizzana”, su proyecto gastronómico, y en una de las publicaciones se lo aprecia llevando varias cajas de pizzas.

“Amo lo que estoy haciendo, no siento la necesidad de hacer algo más. Pienso que, si yo fuera un hombre soltero, estaría haciendo otras películas y persiguiendo otras cosas, pero yo estoy en mi máximo ‘ancho de banda’ en este momento criando cinco hijos”, dijo en una entrevista cuando le preguntaron por qué rechazaba proyectos televisivos.