Video: recuperan restos del Titán, submarino que “implosionó catastróficamente”

Según reveló la empresa dueña del Odysseus, Pelagic Research Services, el equipo completó “con éxito” las operaciones en alta mar y ahora se encuentra llevando a cabo su “proceso de desmovilización” del Horizon Arctic, después de diez días de trabajo.

La llegada a territorio canadiense de los restos del Titán fue grabada y en estas impresionantes imágenes se puede observar intacta la proa del sumergible, una pieza semiesférica gris con un pequeño ojo de buey por el que los ocupantes de la embarcación podían observar el exterior.

It appears as though the porthole of the Titan submersible has been lifted off the Horizon Arctic. @VOCMNEWS pic.twitter.com/04CqtgbxP1

— Allison King (@AllisonKingVOCM) June 28, 2023