La familia real envía felicidades a Meghan Markle, la duquesa de Sussex por su 40 cumpleaños

En la cuenta de Twitter de la reina, hay tres fotografías con motivo del cumpleaños: una de los duques de Sussex junto a su hijo, Archie, durante la gira que hicieron por Sudáfrica en 2019; otra en la que aparece Isabel II con Meghan en Cheshire (noroeste de Inglaterra) durante un compromiso oficial juntas en 2018, mientras que en la tercera solo aparecen los duques de Sussex.

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021

“Deseando hoy a la duquesa de Sussex un muy feliz cumpleaños”, reza el mensaje que acompaña a las instantáneas.

Además, en la cuenta oficial de los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, hay colgado un mensaje con buenos deseos para Meghan Markle junto a la imagen de una tarta de cumpleaños.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂 pic.twitter.com/qekFyLPmiD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021

El príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles también se han sumado a las felicitaciones a través de su Twitter.

Wishing The Duchess of Sussex a very happy 40th birthday. 🎈 pic.twitter.com/dCncyhMLrQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2021

“Deseando a la duquesa de Sussex un muy feliz 40 cumpleaños”, señala el mensaje del heredero de la corona británica y su esposa.

La familia real ha enviado estas felicitaciones en momentos de tensión con los duques de Sussex -que viven en Estados Unidos-, después de la explosiva entrevista que éstos concedieron en marzo a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, en la que acusaron de racismo a la realeza.

Los duques de Sussex, que dejaron de representar a la Casa Real a principios de 2020, residen en Los Ángeles con sus dos hijos, Archie, de dos años, y Lilibet, de dos meses.