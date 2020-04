Joven socorrista se suicida en Queens agobiado por las muertes que veía a diario por coronavirus

John Mondello tenía solamente 23 años. El rescatista de EMT de El Bronx se graduó y pasó directamente a ser de los primeros en responder por la pandemia de coronavirus, una experiencia que lo sobrecogió.

Mondello usó el arma registrada a nombre de su padre, un expolicía de la policía de Nueva York, para quitarse la vida al lado del río en Astoria, Queens.

Su cuerpo fue hallado la tarde del viernes 25-40 Shore Boulevard, estaba sobre las rocas, con el arma todavía en la mano y un disparo en la mandíbula, reportó The New York Post.

HERO DOWN! Heart breaking. Such a young man with the world at his feet. EMT John Mondello, 23, was found dead. He died from an apparent self-inflicted gunshot wound to the head. My heart goes out to his family and the #FDNY @FDNY at this sad time. #JustOne #irishangel pic.twitter.com/qcogfCDIwH

— Blue Irish Angel (@BlueIrishAngel) April 26, 2020