Joven se exprime una espinilla y le desfigura la cara

Mary Ann Regacho, de la provincia de Nueva Écija, se exprimió una espinilla y días después empezó a tener dolor en la zona y la inflamación se extendió por todo el rostro.

La joven en un principio pensó que se trataba de un problema hormonal debido a que dio a luz a un bebé. Sin embargo la hinchazón le causa fuertes dolores y está afectando su visión.

El intento de sacarse la espinilla le provocó que su rostro se hinchara y le tapara por completo la nariz, parte de sus mejillas y las esquinas de sus ojos.

“Se sentía como un globo inflándose”, explicó Mary en un video grabado por su familia para pedir ayuda monetaria para sus tratamientos.

Mary ha intentado desvanecer la espinilla de forma natural con medicamentos a base de hierbas. Inclusive fue a un hospital cercano, pero no contaban con los implementos médicos necesarios para diagnosticar y tratar su extraña situación.

“Intenté todo para curarlo, pero nada funcionó”, comenta la joven.

A girl named 'Mary Ann Regacho', 17 is turning blind from 'strange illness' after squeezing a spot on her nose. Details: https://t.co/ON0pfEItbU#MaryAnnRegacho #StrangeIllness #Illness pic.twitter.com/l9sERsvgFB

