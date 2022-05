Joven colombiana mandó en WhatsApp la foto de su asesino minutos antes de morir y los pobladores cobran venganza

Un hecho consternó a toda la población del norte de Santander, Colombia, debido a que Karina Blanco Durán, de 15 años fue encontrada muerta en el río Cachira, en la vereda de los Alpes.

Sin embargo, minutos antes de ser asesinada, la joven logró subir una foto de su victimario al WhatsApp de su familia, con el mensaje “Siento que me están persiguiendo“, antes de que el sujeto perpetrara el crimen.

Con la imagen, los familiares y las autoridades lograron capturar al sospechoso tras el ataque.

El sujeto fue identificado como Alexander Carrillo, de 55 años, quien secuestró a la menor mientras esta iba de camino a su escuela.

Sin embargo, la población que se encontraba a las cercanías del río al momento en que las autoridades arrestaron al culpable, tomaron a Carrillo y comenzaron a golpearlo, hasta que los cuerpos de seguridad lograron rescatarlo y llevarlo a la Comisaría.

Sin embargo, la población llegó al lugar para reclamar al sospechoso. La policía trató de meterlo en un vehículo particular, pero un camión interceptó la patrulla, y los pobladores se llevaron al hombre.

La turba, incluso, agredió a la Policía, hasta que quedó en el lugar el cuerpo sin vida del presunto responsable del crimen.

El hecho fue informado por el Coronel Carlos Martínez Comandante Departamento de Policía Norte de Santander. “Rechazamos en primer lugar el abuso que tuvo la joven, y también rechazamos la justicia por mano propia“, afirmó.

— La U EnLínea (@lauenlinea) May 6, 2022

Varios usuarios en redes sociales hicieron hincapié a las publicaciones de Karina en sus redes personales, donde mostraba repudio e indignación por el caso de la desaparición y fallecimiento de Debanhi Escobar, en el estado de Nuevo León, México.

Otra de las publicaciones de la joven, que generó la tristeza de sus familiares, amigos y comunidad en general, fue una página de un “proyecto de vida” que Karina realizó en su escuela, donde afirmaba que lo único que quería era ser feliz, estudiar y ayudar a su mamá.

“Hay momentos en los que me asusta crecer, siento que no estoy preparada para enfrentar este mundo sola, y quisiera regresar en el tiempo para disfrutar más“, dice el escrito de Karina.

¿Como le haces para no ser punitivo? Si me hierve la sangre pensar lo que debió haber pasado esta niña de 15 años, que tenía sueños, que quería ser psicóloga, que admirada a su madre, y que apenas en Abril seguía soñando, y hoy ya no está. #KarinaBlanco vuela alto, pequeña. pic.twitter.com/IkJILv9kQ7

— Meredith Gay ✨🛋 (@MerGarza) May 6, 2022