India y EE. UU. firman acuerdos mientras la violencia en Delhi deja 13 muertos en visita de Trump

La India y Estados Unidos firmaron tres acuerdos este martes y concretaron la venta de equipamiento militar por valor de US$3 mil millones durante la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, ensombrecida por la violencia en Nueva Delhi que ha dejado al menos 13 muertos.

Tras una recepción masiva el lunes a Trump de decenas de miles de personas en el estado occidental de Gujarat, de donde es originario el primer ministro indio, Narendra Modi, ambos líderes dieron muestras de su buen entendimiento sin llegar a resolver las tensiones comerciales.

Cooperación económica

Modi y Trump aseguraron la venta a la India de helicópteros MH-60 y Apache junto a otro material militar estadounidense por valor de 3.000 millones de dólares.

“Hemos expandido nuestra cooperación de defensa con acuerdos para que la India compre más de 3.000 millones de dólares en equipos militares estadounidenses avanzados, incluidos Apache y MH-60 Romeo, los mejores del mundo”, dijo Trump durante una rueda de prensa conjunta.

A Delhi cop and six civilians were killed and about 78 were injured as parts of northeast Delhi saw violent clashes.

Follow live updates: https://t.co/MWX4UtiVq8 pic.twitter.com/9rl8hGvNxi — The Indian Express (@IndianExpress) February 25, 2020

Entre los tres acuerdos alcanzados hoy figura un pacto para exportar gas natural a la India entre la petrolera Exxon Mobil y la Compañía de Petróleo de la India (IOC).

Trump trató de sembrar optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un “gran acuerdo” comercial con el país asiático, tras un año de fricciones en el campo comercial entre EE.UU. y la India.

El intercambio comercial “debe ser recíproco, EE.UU. tiene que ser tratado justamente, ya que hemos tenido un tremendo déficit durante muchos años”, dijo el presidente estadounidense, antes de aventurar que “si el acuerdo tiene lugar, será al final de año”, presumiblemente tras las elecciones presidenciales de noviembre.

Modi, por su parte, calificó la relación entre ambos países como la “más importante del siglo XXI” y afirmó que “no se limitan solo a las relaciones entre dos gobiernos; están dirigidas y centradas por personas”.

#DelhiViolence | Thick smoke billows in the air after bikes and tyres were set afire in Northeast Delhi's Gokulpuri area today. Police and RAF have been deployed at the spot. pic.twitter.com/HpQah9ZTNS — The Indian Express (@IndianExpress) February 25, 2020

India y Pakistán

En una rueda de prensa en solitario abierta a preguntas, el presidente estadounidense afirmó que ha hablado “mucho” con Modi sobre el primer ministro paquistaní, Imran Khan, y Pakistán, país con el que la India ha librado varias guerras y numerosos conflictos menores.

Los dos vecinos se disputan el control de Cachemira desde que obtuvieron su independencia del poder colonial británico en 1947, y Trump repitió en Nueva Delhi su oferta para mediar en el conflicto.

“Solo dije que podría ayudar, haré lo que pueda porque mi relación con ambos caballeros es muy buena (…) Cualquier cosa que pueda hacer para mediar, la haré”, señaló.

Trump añadió que “Cachemira ha sido una espina en el costado de mucha gente durante mucho tiempo, y siempre hay dos versiones de cualquier historia”.

Delhi: Chief Minister Arvind Kejriwal & Deputy Chief Minister Manish Sisodia meet those who have been injured in #DelhiViolence & have been admitted at Guru Teg Bahadur (GTB) Hospital. pic.twitter.com/CWvPoIMgFa — ANI (@ANI) February 25, 2020

Avances en Afganistán

El mandatario también se refirió a Afganistán, donde el compromiso de reducción de la violencia durante siete días por parte de los talibanes avanza “bien”, un periodo clave antes de la firma este sábado de un acuerdo entre la formación insurgente y Washington en Catar.

“Estamos bastante cerca, estamos siguiendo lo que está sucediendo, hasta ahora llevamos dos días sin violencia, o mejor dicho con un mínimo de violencia y veremos qué sucede”, dijo Trump.

El cumplimiento de este acuerdo permitirá la firma de un acuerdo de paz entre EEUU y los insurgentes, que de acuerdo a la Casa Blanca debe llevar a un “alto el fuego integral y permanente y a la futura hoja de ruta política” para el país.

“Todos están contentos con esto, incluso las personas que normalmente están en mi contra el 99,9 % del tiempo, porque hemos estado allí 19 años”, dijo el jefe de Estado estadounidense.

Trece muertos

La visita oficial de Trump fue empañada por la violencia que estalló el lunes en la capital india, donde han muerto al menos trece personas y 150 han resultado heridas, y continuó hoy.

“Hasta el momento trece personas han muerto y hemos recibido casi 150 heridos entre ayer y hoy”, confirmó a Efe una fuente que prefirió el anonimato del hospital delhí Guru Tech Bahadur, al que fueron trasladados los heridos en los incidentes violentos que, según dijo, muchos presentan heridas de bala.

Las autoridades han desplegado a la Policía y otras fuerzas paramilitares en el noreste de la capital donde continuaron produciéndose enfrentamientos.

Los choques violentos se producen en el contexto de una ola de manifestaciones contra una polémica enmienda a la Ley de Ciudadanía aprobada por el Parlamento indio el pasado diciembre, inicialmente entre grupos a favor y en contra del texto.

La ley otorga la ciudadanía india a inmigrantes irregulares de Bangladesh, Pakistán y Afganistán, pero excluye a los musulmanes.

Trump afirmó ser consciente de las protestas pero dijo que no habló del tema con Modi, aunque sí hablaron sobre libertad religiosa en la India, un tema sobre el que EE.UU. ha mostrado su preocupación en el pasado.