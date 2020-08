¡Increíble! Foto viral de un enorme ave junto a un hombre es real

¿Montaje? ¿efecto de cámara? Hay muchas opiniones en torno a una foto de un enorme ave que posa sobre un hombre.

Pero despejamos las dudas: es un águila, en específico un águila arpía, y sí es de gran tamaño: puede llegar a medir un metro de altura y pesar más de 20 libras, informa el diario el Tiempo de Colombia.

Carnívora por excelencia, esta especie tiene garras de hasta 13 cm que le permiten cazar monos, perezosos, pizotes y otros de similar tamaño.

Woke up thinking about one of my favorite animals, The Harpy Eagle ♥️ pic.twitter.com/HnQI6wcWyZ

Ha hecho hábitat en la selva de México, Centroamérica y parte de Sudamérica, pero actualmente es una especie en peligro de extinción.

WHAT THE FUCK IS THIS IM CRYING WHY IS IT SO CREEPY

JUST GOOGLE “HARPY EAGLE” pic.twitter.com/prIWF8CgfQ

