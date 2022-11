IMÁGENES: Volcán Mauna Loa, el más grande del mundo, hace erupción y Hawái está en alerta

Autoridades en Hawái están en alerta luego de que se registrara una erupción del Mauna Loa, considerado el volcán activo más grande del mundo.

Según la información preliminar, la actividad del volcán ha causado caída de ceniza en algunas partes de la Isla Grande, en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, con hasta 1 centímetro de espesor.

El Servicio Meteorológico de Honolulu recomendó a las personas mantenerse en sus viviendas para evitar inhalar partículas de ceniza y cubrir las vías aéreas.

Además, indicó que la actividad posiblemente cause daños en cultivos y animales; mientras, la infraestructura posiblemente resulte con efectos menores.

En redes sociales, entidades científicas han publicado imágenes en las que se aprecia la magnitud del volcán y detalles de su actividad.

Según indican, el volcán hizo erupción por última vez en abril de 1984.

Imágenes

Satellite view from GOES West shows the development of the Mauna Loa eruption and associated plume (Island of Hawaiʻi is in lower left). From https://t.co/oOmUBmf990. Lava remains confined to the summit caldera at this time (1AM HST). pic.twitter.com/5ohKCNoIsL — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 28, 2022

BREAKING: Hawaii's Mauna Loa Volcano began erupting Sunday night. This is the first time it has erupted since 1984. USGS STATEMENT: Residents at risk from Mauna Loa lava flows should review preparedness and refer to Hawai‘i County Civil Defense information for further guidance. pic.twitter.com/iPjGDuC2ch — Brian Shields, WFTV (@BrianWFTV) November 28, 2022

El Mauna Loa, el volcán activo más grande del planeta entró en erupción en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.🌋🚨 pic.twitter.com/EN9KkaUC8A — Genaro Zepeda (@GenaroZepeda1) November 28, 2022

🌋Internacional – Continua la erupción en la caldera del #MaunaLoa – #Kilahuea, ubicado en Pahala, Hawái, que en las últimas 3 horas la lava ha seguido restringidos dentro de caldera sin indicios de ninguna migración de la erupción a una zona de ruptura

·Continua Alerta Roja 🔴 pic.twitter.com/9Eq4IGIBMh — Seba Sismos CL (@Seba_Sismos_CL) November 28, 2022

Luego de 38 años sin actividad, el Mauna Loa, considerado el volcán más grande de la tierra, hizo erupción en Hawái, EE.UU. Los fujos de lava están contenidos en el área de la cumbre y por ahora no amenazan a las comunidades. Información de @USGSVolcanoes pic.twitter.com/cRPtCpIf2l — Sismologia Mundial (@SismoMundial) November 28, 2022

#Hawái 🌋 La erupción del volcán Mauna Loa se desarrolla en su cumbre, se trata de una fisura que abrió paso al magma, los flujos de lava se encuentran expandiéndose dentro de la caldera Moku'āweoweo lo que no pone en riesgo a poblaciones ladera abajo. En Alerta Roja. 🔴 pic.twitter.com/szQnGIJy32 — EarthQuakesTime (@EarthQuakesTime) November 28, 2022

🌋 #Hawái | La cumbre más alta del archipiélago se ilumina por el resplandor de la erupción en curso en la caldera del #MaunaLoa, los residentes han difundido las imágenes pasada la media noche. Los habitantes deben estar atentos a las indicaciones que exprese la Defensa Civil. pic.twitter.com/hs60jWOvWX — EarthQuakesTime (@EarthQuakesTime) November 28, 2022

At approximately 11:30 p.m. HST this evening, November 27, an eruption began in Moku‘āweoweo, the summit caldera of Mauna Loa, inside Hawai‘i Volcanoes National Park. Winds may carry volcanic gas and possibly fine ash and Pele’s hair downwind.

Photo Credit: USGS pic.twitter.com/ai1vEFAwnX — NWSHonolulu (@NWSHonolulu) November 28, 2022

ÚLTIMA HORA 🔴 #Hawái | Mauna Loa entró en erupción luego de 38 años sin expulsar lava. En las últimas semanas serie se sismos e intrusión se gestaba en el macizo dando cuenta de una intrusión magmática que finalmente logró llegar a superficie. Primeras imágenes desde el USGS: pic.twitter.com/mxMaHwkH3u — EarthQuakesTime (@EarthQuakesTime) November 28, 2022

