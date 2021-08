Hombre que murió por coronavirus envió mensaje desgarrador a su prometida: “Debí ponerme esa vacuna”

Michael Freedy, de 39 años, murió recientemente por covid-19 en Las Vegas, EE. UU. y momentos antes de su deceso, pudo escribir su último mensaje.

Freedy, padre de cinco hijos, envió un desgarrador mensaje a Jessica DuPreez, su prometida, quien afirmó que fue como una despedida.

En sus últimos textos, Freedy mostró su arrepentimiento por no haber puesto la vacuna por temor a posibles efectos secundarios.

“Debí haberme puesto esa maldita vacuna”, escribió Freedy el jueves 29 de julio, antes de que los médicos que lo asistieron lo sedaron y no despertó.

“Solo tiene 39 años. Nuestros bebés ahora no tienen padre. No se puede decir que no me afectará, porque sí lo hará”, declaró DuPreez a varios medios estadounidenses.

Según DuPreez, antes de que Freedy contrajera el covid-19, ambos se encontraban disfrutando de unas vacaciones en San Diego, California, EE. UU. con sus hijos de 17, 10, 7 y 6 años, y un pequeño de meses.

DuPreez dijo que Freedy se sentía cansado, pensaron que era por haber estado en la playa. Además, indicó que su pis se puso muy roja y le salieron pequeñas ampollas en el cuerpo.

Según DuPrezz, su pareja perdió el apetito, sufrió escalofríos y no logró conciliar el sueño. Después, acudieron a emergencias y luego de los análisis le indicaron que era positivo a covid-19.

Freedy tuvo que aislarse, pero regresaron a la emergencia debido a que no podía mantenerse de pie. Fue cuando los médicos le detectaron una neumonía y le aplicaron oxígeno a niveles altos.

Tras seis días de haber ingresado al hospital, Freedy no mejoraba y decidió enviar un mensaje a su prometida.

Según DuPreez, pudo comunicarse con él antes de que fuera intubado. “Me dijo que me amaba y le pedí que peleara y viniera a casa. Esa fue la última vez que pude escuchar su voz”, dijo.

A los pocos días Freedy falleció y DuPreez lamentó no haber recibido la vacuna por temor a efectos secundarios. En la actualidad sabe que la inoculación es necesaria.