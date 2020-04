Hombre da positivo de coronavirus y en su enojo golpea y muerde a enfermera

El agresor fue identificado como Okonkwonwoye Chika Patrick, de 47 años, originario de Nigeria.

Excelsior.com informó que Chika fue arrestado luego del ataque y en las redes sociales se difundió el video que muestra las lesiones que sufrió la enfermera.

En la grabación, la afectada muestra las heridas que sufrió en el rostro, por lo que internautas han manifestado que se debe hacer justicia en el caso.

El agresor fue puesto bajo vigilancia de la Policía en el mismo hospital donde fue diagnosticado con la enfermedad.

The Nigerian’s name is OKONKWONWOYE CHIKA PATRICK. He had hurt the nurse as this video showed. pic.twitter.com/u0NeURFM8j

— Yellow Man China (@yellownotwhite) April 1, 2020