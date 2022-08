Hermanos mueren abrazados en el desierto de Arizona tras ser abandonados por coyote

De acuerdo con medios internacionales como Milenio y Univisión, Facundo Mendoza Nolasco, padre de Édgar Mendoza, y Carlos Enrique Mendoza, de 37 y 23 años respectivamente, se comunicó con el coyote que llevaría a sus hijos hasta Estados Unidos.

Según los reportes, los hermanos Mendoza abandonaron su país el pasado 27 de mayo y se dirigían a EE. UU. en busca de mejores oportunidades. El padre relató que ambos se dedicaban a la albañilería y salieron de Tuxtepec, Oxaca, pero que pasaron varios días y no tuvo información de ellos.

Facundo se comunicó con el coyote el 2 de junio y se enteró que los abandonó en el desierto de Arizona.

“Me habló para decirme que Carlos Enrique se había deshidratado y que no pudo seguir la caminata”, relató Facundo a Milenio.

“Que la ley de la vida así es en el desierto: si te quedas, te quedas. Le pregunté por mi otro hijo, Édgar, y me respondió que tampoco siguió al grupo, debido a que vio a su hermano que no pudo y prefirió quedarse a su lado”, agregó.

El padre de los migrantes dijo que sus hijos murieron abrazados, según le confirmó el Consulado de México en Yuma, Arizona, el pasado 9 de agosto.

“El jefe del consulado me preguntó cómo me encontraba de salud. Le dije: Dígame lo que me ´tenga que decir, ya estoy preparado”, relató Facundo, luego de meses esperando obtener información sobre el paradero de sus hijos.

Según los medios internacionales, las autoridades hicieron un recorrido y encontraron dos cuerpos y debido por las credenciales asumieron que se trataba de los hermanos Mendoza y que no había nada más qué hacer.

“El consulado me dijo que, como buena pareja de hermanos, los encontraron abrazados y que me entregarán sus cuerpos”, agregó Facundo a Milenio, al mismo tiempo que pidió ayuda al gobierno mexicano para agilizar ese proceso.