Héctor Suárez, el día que reveló cómo sus adicciones lo llevaron a tocar fondo

Este martes familiares de Héctor Suárez confirmaron la muerte del actor mexicano, sin dar a conocer detalles sobre la causa del fallecimiento.

En una larga carrera que comenzó en 1964, Héctor Suárez acumuló anécdotas y experiencias que lo marcaron, como la que reveló en 2018.

En septiembre de ese año, el actor que apareció en películas como ‘El mil usos’, ‘Mentada de padre’, ‘Picardía Mexicana’ o ‘Suave patria’, confesó en el programa ‘Miembros al aire’ su problema con el alcoholismo.

“Yo no tomaba antes de irme a un escenario, me aguantaba, hacía mi función y decía ‘el placer del deber cumplido’. Ya acabo la broma y ahora sí me puedo meter lo que sea”, aseguró Suárez en aquella ocasión.

Suárez, en esa entrevista recordó que: “una vez me compré un coche y hasta la fecha no sé dónde quedó… Tenía ocho días con él, lo acababa de comprar”.

“Todas esas frustraciones que yo tenía, las drogas y el alcohol, son carencias que tuviste y las suples con esa cosas”, añadió.

Pero recalcó que el “dolor” lo hizo reaccionar. “Se te encojen los músculos, tienes delirios auditivos. Estaba en Argentina y en una reunión estaba sudando y pedí vodka puro… Me fui caminando y llorando y entré a Alcohólicos Anónimos y fue el aplauso más vergonzoso de mi vida“.