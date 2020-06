Familia confirma la muerte del actor y comediante mexicano, Héctor Suárez

“Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo”, indicaron los familiares.

“Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación”, añade el comunicado difundido por su hijo Héctor Suárez Gomís.

Héctor Suárez padecía cáncer de vejiga desde 2015 y fue sometido a varios tratamientos médicos.

Suárez Hernández participó en obras de teatro, películas, series de televisión y telenovelas. “No hay mano, no hay, no hay… No hay”, es una sus frases que se popularizó en 1985 a raíz del éxito de su programa de televisión “Qué nos pasa?”.

El 3 de mayo de 2020, el actor publicó un video invitando a sus fans a que lo siguiran en Tik Tok, acompañado de un chiste.