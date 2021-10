Grabación muestra cuando un hombre ataca a policías y usa arma modificada que dispara 30 veces en tres segundos

El Departamento de Policía de Houston, Texas, EE. UU. sacó recientemente a luz un video grabado por las cámaras corporales de un grupo de oficiales involucrados en un tiroteo, registrado en septiembre y que dejó un agente muerto y otro gravemente herido.

El grupo de agentes pretendía arrestar a un hombre identificado como Deon Ledet, de 30 años, señalado de cargos por drogas.

En las imágenes se observa cuando los policías intentan convencer a Ledet para que salga de la casa donde estaba refugiado, informó RT.

De repente el sospechoso disparó a través de la puerta y dos de los agentes sufrieron heridas de bala.

Los demás agentes al ver lo sucedido respondieron al fuego, y se registró un tiroteo en el que el agresor también murió.

La investigación descubrió que Ledet utilizó una pistola con un interruptor automático, que permite disparar varias veces con un solo apretón del gatillo.

Para ver más: Graban balacera en Gualán, Zacapa en la que preliminarmente se reportan muertos y heridos

“Este tipo de armas pueden disparar 30 rondas en solo 2.6 segundos”, dijo el agente Fred Milanowski, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU., encargado de las investigaciones.

OIS Houston, TX (9/20)

Houston PD serves a warrant arrest on Deon Ledet who was killed in the shootout-

[Johnson view] pic.twitter.com/7xjA6Bu7IV

— ₩₳Ɽ ₱₳₮Ⱨ (@WarPath2pt0) October 13, 2021