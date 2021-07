La increíble historia de Brandon Fleming: de traficante de drogas a educador de Harvard

Después de que una lesión obstaculizara su carrera de baloncesto en la Universidad Liberty, Brandon Fleming abandonó los estudios para ganarse la vida como trabajador de una línea de montaje en Atlanta, Georgia. Poco tiempo después luego de intentar suicidarse, estaba decidido a cambiar su vida.

Se volvió a inscribir en Liberty University en un viaje completo a pesar de tener una comprensión de lectura de nivel de escuela secundaria. Fleming, sin embargo, aprobó sus cursos haciendo trampa.

No tardó mucho para que su profesora de inglés lo descubriera haciendo trampa; en lugar de reprobarlo, lo obligó a rehacer la tarea, a su lado, durante varios meses. En el proceso, ella le enseñó a leer y escribir, exponiéndolo a autores negros como Malcolm X y Frederick Douglass.

Lejos estaba aquel Fleming que incluso se dedicaba a traficar drogas y solo estaba interesado en el baloncesto.

Como actividad secundaria, entrenó a un equipo de debate en una escuela secundaria del centro de la ciudad de Atlanta. Después de que el equipo se convirtió en campeón nacional invicto, Harvard lo reclutó para entrenar a su equipo de debate. A su vez, Fleming fundó el Proyecto de Diversidad del Consejo de Debate de Harvard, que recluta a jóvenes negros altamente motivados de Atlanta y los capacita a través de una residencia de debate de un año con Harvard que culmina en una competencia contra los mejores debatientes de 25 países.

Hasta ahora, las tres cohortes que Fleming ha entrenado desde el inicio del programa en 2017 han ganado el prestigioso Torneo Nacional de Debate de Harvard. Este mes, Hachette Books publicó Miseducated, las memorias de Fleming.

Forbes habló con Fleming sobre su infancia, los planes para abrir el primer internado verdaderamente equitativo y la enseñanza centrada en el corazón.

Forbes: ¿Cuénteme cómo terminó en el debate?

Brandon Fleming: No sabía que los negros eran eruditos. En el mundo en el que yo existía, no había nada más que gánsteres negros y traficantes de drogas negros y atletas negros. Cuando mi profesora me presentó a los escritores negros, me abrió este mundo en el que nunca supe que había espacio para mí. Simplemente tuve hambre de más. Empecé a ver películas y leer libros sobre eruditos negros. Estaba buscando en Google películas similares a Malcolm X y encontré otra película protagonizada por Denzel Washington sobre un profesor negro. Se llama Los Grandes Debates y cambió mi vida para siempre. Yo estaba como, “Si tan solo esto fuera algo real”.

Crecí como atleta y me lastimé. No tenía a dónde dirigir mi impulso competitivo. Así que ahora estaba como, ‘¿Puedes ser competitivo en cosas inteligentes?’ Entonces descubrí que era algo real y que mi universidad tenía un equipo de debate, y luego probé e hice el equipo. Estaba tan cautivado por el debate porque no solo me ayudaba a aprender, sino a descubrir mi voz e identidad.

Forbes: Estuviste en la lista Forbes 30 Under 30 como fundador del Proyecto de Diversidad de Harvard. ¿Sigues involucrado en eso?

Fleming: Por supuesto. Siempre me pregunto por qué fui yo quien logró salir del barrio, porque hay tanta gente que nunca logró salir. De hecho, la mayoría de ellos nunca logró salir. Algunos de ellos ni siquiera están vivos. Cuando llegué del barrio a Harvard, supe que mi presencia allí tenía que ser mucho más grande que yo. Me di cuenta de que la razón por la que estaba allí era para construir un puente, para crear acceso para más personas que se parecen a mí.

Durante tres años consecutivos, cada grupo de estudiantes que recluté y entrené en Atlanta a través del Proyecto de Diversidad de Harvard, todos ganaron el Torneo de Debate de Harvard. Muestra al mundo que es más grande que el debate. Muestra al mundo que cualquier cosa que las personas de raza negra y morena no hayan logrado no se debe a la capacidad; solo se debe al acceso.

Forbes: Por su propio impulso y por encontrarse con algunos mentores increíbles, ha tenido un éxito impresionante, todo a través de la educación. ¿Cree que el sistema educativo es la principal vía para lograr la equidad racial?

Fleming: Cuando miramos la difícil situación de la educación estadounidense, no es un problema de política. Es un problema del corazón. La razón es que no entendemos que la forma en que creamos un mundo más equitativo es a través de la educación empática. ¿Cómo se ve? Se ve exactamente como lo que hizo ese profesor por mí, que se encuentra conmigo donde estaba.

El inglés no me cambió. Los académicos no me cambiaron. El amor es lo que me cambió. La empatía es lo que me cambió.

La razón por la que escribí este libro [Miseducated] es porque no podemos llegar a personas que no entendemos. Cuando hablamos de llegar a los jóvenes en riesgo, así es como podemos llegar a ellos: ámalos primero y enséñales en segundo lugar. Una vez que aprendamos a hacer eso, la educación se transformará.

Sternlicht: ¿Cómo cree que los educadores y las instituciones académicas pueden incorporar el corazón en su plan de estudios?

Fleming: Tenemos que entender el aprendizaje emocional. Va más allá de la inteligencia intelectual. No puede preocuparse por llegar a la mente y no al corazón. Tenemos que encontrarnos con ellos donde están, esa es la definición de equidad. Es lo que hizo ese profesor por mí: estar dispuesto a hacer un esfuerzo adicional por encima del deber.

La otra parte es la enseñanza culturalmente relevante. Cuando mi profesora quiso enseñarme a leer y escribir, no volvió a William Faulkner o F. Scott Fitzgerald. Ella entendió la importancia de la cultura y la representación. Esa es la definición de enseñanza culturalmente relevante: es unir nuestra agenda con sus intereses.

Los jóvenes no están desinteresados. Los jóvenes no están desconectados. Es más fácil para nosotros decir que no están interesados ​​porque eso niega nuestra responsabilidad.

Sternlicht: ¿Cuál es el papel de la educación superior en este sistema?

Fleming: Un papel que puede desempeñar la educación superior es crear una programación de verano equitativa, que es lo que estamos haciendo en Harvard. Damos acceso a estudiantes negros y morenos porque la otra opción es dejar que estos niños se las arreglen solos.

Sternlicht: ¿Cómo cree que será más recordado? ¿Por su libro? ¿Su trabajo en Harvard? ¿U otro tipo de cosas profesionales?

Fleming: Puedo contarle algo que no he compartido con muchos otros. Si he descubierto la herramienta que nivela el campo de juego para las personas marginadas, significa que tengo la responsabilidad de poner esa herramienta en manos de tantas personas como sea posible, y no puedo hacer eso en Harvard. En este momento, estoy en el proceso de construir una escuela que se llama Veritas School of Social Sciences. Va a ser la escuela más equitativa del mundo. Va a ser un internado para personas de color. Está en Atlanta, Georgia y el desarrollo ya está en marcha. Planeamos abrir la escuela en el otoño de 2023 o 2024.

Sternlicht: ¿Mencionaste por correo electrónico que tu libro está siendo seleccionado para una película?

Fleming: ¡Sí, lo es! No hay mucho que pueda compartir, solo porque ahora estamos negociando con diferentes compañías de producción y estudios para determinar qué contrato queremos firmar.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

