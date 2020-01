Fallece David Stern, el hombre que potenció para siempre la NBA

David Stern falleció este 1 de enero de 2020 por una hemorragia cerebral que sufrió el pasado 12 de diciembre, según confirmó la NBA en sus redes sociales. El comisionado estuvo al frente de la liga por 30 años y murió en un hospital de Nueva York en compañía de sus familiares, según informaron medios estadounidenses.

Se unió a la Liga en 1978 como asesor general, antes de convertirse en su vicepresidente ejecutivo en 1980. Cuando fue nombrado comisionado en 1984, sucediendo a Larry O’Brien, la NBA estaba en mal estado, agobiada por las preocupaciones financieras, rechazada por el público que prefería el fútbol americano y el béisbol hasta el punto de que ciertos partidos en la final se diferían.

Bajo la supervisión de Stern, la NBA aumentó sus ingresos anuales hasta 40 veces en su contrato televisivo. Además, los jugadores pasaron de ganar US$250 mil hasta más de US$ millones.

El abogado ayudó para que la liga fuera transmitida por televisión en más de 200 países y en más de 40 idiomas. También apoyó la creación e la WNBA, la liga profesional femenina, que se juega desde 1997.

También entendió que la participación de sus mejores embajadores en los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona podía impulsar la internacionalización de la NBA con el primero “Dream Team”.

A diferencia de la NFL y la MLB, la NBA no se detiene en el mercado norteamericano. Lanzó un salto a Europa, Asia, América Latina, reubicando partidos y reclutando jugadores en estos mercados.

Stern también aumentó el número de franquicias de 23 a 30 y reubicó algunas, lo que ayudó a aumentar los ingresos para la Liga y los jugadores.

Esto no le impidió tener que manejar los bloqueos de las temporadas 1998-1999 y 2011-2012, interrumpidos por largas huelgas. Sin embargo, su éxito económico es indiscutible: en 1983, justo antes de tomar las riendas, la facturación general de la Liga fue de 118 millones. Treinta años después, se situó en 4.8 mil millones. En 2014, quien también aprovechó todo el potencial de Internet y las redes sociales, mostró su orgullo, no sin humor, al darle la mano a Adam Silver, actual comisionado.

Stern fue una de las personas más influyentes en el deporte mundial de las últimas décadas. Cuando llegó a la NBA, la liga atravesaba una crisis por mala imagen y problemas de drogas. Pero fue tanto su éxito que la FNL intentó contratarlo, pero rechazó la oferta.

El excomisionado fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2014 y dos años más tarde fue incluido en el Salón de la Fama Internacional de Baloncesto. Después que renunció a la NBA le fue otorgado el título de “Comisionado Emérito”.

NBA Commissioner Adam Silver statement regarding the passing of NBA Commissioner Emeritus David J. Stern pic.twitter.com/aW4WbxFQED

— NBA (@NBA) January 1, 2020