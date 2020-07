Este es el medicamento antiparasitario que mataría al covid-19 en 48 horas y que se empieza a probar en México

Este fármaco se ofrece en dosis indicadas para tratar síntomas del coronavirus, informó el sitio Entrepreneur en Español.

“Es un medicamento que ya está disponible, que ya lo autorizó la Cofepris, que no es caro y que no produce grandes daños”, afirmó Gilberto Castañeda, investigador del Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), al diario Milenio.

Añadió: “Lo hemos estado usando en México y está dando buenos resultados, no es la panacea, no cura a todos, pero sí no está dando buenos resultados”.

El Ivexterm es un medicamento antiparasitario que se utiliza para combatir enfermedades como estrongiloidiasis, infección ocasionada por un parásito que se aloja en el intestino. Del mismo modo, se usa para controlar la oncocercosis.

La publicación añade que varios hospitales han usado este medicamento con el propósito de controlar los síntomas del covid-19, por lo que se recomienda en instituciones de América Latina.

Aunque para obtener una conclusión más exacta se deben continuar los estudios respecto de los resultados.

Grupo de medicamentos

El Ivexterm se agrega al grupo de medicamentos como Remdesivir, Sofosbuvir, Hidroxicloroquina y Favipiravir que se han usado para tratar a pacientes con coronavirus en estado de gravedad, pue se busca disminuir los decesos.